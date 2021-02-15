Земетресения разлюляха Гърция и Румъния

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 32 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 32

Две земетресения в рамките на 30 минути са регистрирани днес от Националния сеизмологичен център на Националния институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ на БАН.

Земетресенията са в Румъния и в Гърция, но няма данни да са усетени на територията на България, информират сеизмолозите от НИГГГ-БАН.

Епицентърът на първото земетресение, в 10.45 часа българско време, е на територията на Румъния и има магнитуд 3.2 по Рихтер.

Другото земетресение, в 11.14 часа, в близост до остров Лимнос в Гърция, е с магнитуд 4.1 по Рихтер.