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Земетресения разлюляха Гърция и Румъния

15 февруари 2021 21:09, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 32
Земетресение

Две земетресения в рамките на 30 минути са регистрирани днес от Националния сеизмологичен център на Националния институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ на БАН.

Земетресенията са в Румъния и в Гърция, но няма данни да са усетени на територията на България, информират сеизмолозите от НИГГГ-БАН.

Епицентърът на първото земетресение, в 10.45 часа българско време, е на територията на Румъния и има магнитуд 3.2 по Рихтер.

Другото земетресение, в 11.14 часа, в близост до остров Лимнос в Гърция, е с магнитуд 4.1 по Рихтер.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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