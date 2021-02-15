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Вторник ще е поредният ден с мразовито време и ниски температури
През следващото денонощие със слаб, в Източна България - до умерен северен вятър ще продължи да прониква студен въздух. Това съобщиха от НИМХ.
През нощта ще преобладава ясно, през деня – слънчево време. Ще има и временни увеличения на облачността, по-значителни над централните и планинските райони, като на отделни места ще прехвърчи слаб сняг.
Минималните температури ще са между минус 10° и минус 5°, на места в Югозападна България - и по-ниски. Максималните ще са предимно минус 3° и 2°.
Над Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северен вятър. Максималните температури ще са между минус 2° и 2°. Температурата на морската вода е 7-9°. Вълнението на морето ще е 3-4 бала.
Над планините облачността ще е променлива, често значителна. На отделни места ще превали слаб сняг. Ще духа умерен, по-високите и открити части – до силен северен вятър. Максимална температура на 1200 метра - около минус 8°, на 2000 метра – около минус 14°.
В Сливен ще бъде слънчево. Ще духа полусилен вятър от север. Минималната температура ще е минус 9°, а максималната минус 1°.
Източник: НИМХ
Снимка: Станимир Петков