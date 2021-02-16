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1068 са новите случаи на коронавирус за последното денонощие в България, 36 от тях в Сливенско

16 февруари 2021 08:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 38
Лаборатория за изследване за коронавирус

1068 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 11 091 теста. Позитивните проби са 9,6% от изследваните. От началото на пандемията регистрираните с COVID-19 у нас са 230 747, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 72; Бургас – 37; Варна – 37; Велико Търново – 26; Видин – 2; Враца – 38; Габрово – 18; Добрич – 10; Кърджали – 8; Кюстендил – 30; Ловеч – 15; Монтана – 7; Пазарджик – 30; Перник – 11; Плевен – 43; Пловдив – 95; Разград – 4; Русе – 25; Силистра – 17; Сливен – 36; Смолян – 7; София област – 28; София (град) – 298; Стара Загора – 49; Търговище – 2; Хасково – 52; Шумен – 53; Ямбол – 18.

Активните случаи са 23 500. В болница се лекуват 3 421 пациенти, 289 от тях са в интензивно отделение.

Оздравелите през последното денонощие са 656, общо 197 576 са преборили болестта от началото на пандемията.

47 души са починали с коронавирусна инфекция за последните 24 часа. Жертвите на вируса вече са 9 671.

Продължават ваксинациите срещу COVID-19. До момента поставените дози ваксина са 77 436, от които 2048 през вчерашния ден.

Снимка: Станимир Петков

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