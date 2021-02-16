Прекъсване водоподаването на част от р-н Нова Загора-села

ВиК-Сливен преди 14 минути, брой четения: 4 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 4

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на магистрален водопровод от 11:30ч.на 16.02.2021.-Вторник до 17.00ч. на 17.02 2021г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на следните населени места-с.Сокол. с.Еленово. с.Прохорово.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.