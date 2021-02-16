Български ученици ще преминават начално военно обучение от следващата година по нова национална програма

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 42 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 42

Учениците от 8 до 10 клас от 2000 български училища ще могат да преминат начално военно обучение по нова национална програма, която започва през следващата учебна година. Програмата е качена за обществено обсъждане на уебсайта на Министерството на образованието и науката и нейният бюджет се оценява на 250 000 EUR.

Програмата е разделена на два модула. Първият е посветен на историята на българските въоръжени сили. Военното обучение ще се проведе в Националния военен университет „Васил Левски“ в град Велико Търново. В обучението ще участват 33 екипа, номинирани от училища от всички български области. Всеки отбор ще се състои от десет членове, информира в. "Труд".