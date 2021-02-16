Отново вандалска проява в местността "Ормана" край Ямбол

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 28

Община Ямбол многократно отправи молба към шофьорите да не навлизат в тревните площи на "Ормана", но въпреки това граждани сериозно са увредили тревното покритие на зелените площи в зоната за отдих през изминалите почивни дни. По този повод днес бяха разположени бетонни бордюри, възпрепятстващи навлизането в тревните площи.

Припомняме, че миналото лято местността бе облагородена, бяха обособени кътове за сядане и хранене, беше изведена и вода с ръчна помпа.

Призоваваме гражданите да опазват чистотата, както и инфраструктурата в района. Скоро ще бъдат взети допълнителни мерки за охрана.

През пролетта ще продължи облагородяването на "Ормана", ще бъдат монтирани и други съоръжения за отдих.

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