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Отново вандалска проява в местността "Ормана" край Ямбол

16 февруари 2021 21:08, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 28
"Ормана" край Ямбол

Община Ямбол многократно отправи молба към шофьорите да не навлизат в тревните площи на "Ормана", но въпреки това граждани сериозно са увредили тревното покритие на зелените площи в зоната за отдих през изминалите почивни дни. По този повод днес бяха разположени бетонни бордюри, възпрепятстващи навлизането в тревните площи.

Припомняме, че миналото лято местността бе облагородена, бяха обособени кътове за сядане и хранене, беше изведена и вода с ръчна помпа.

Призоваваме гражданите да опазват чистотата, както и инфраструктурата в района. Скоро ще бъдат взети допълнителни мерки за охрана.

През пролетта ще продължи облагородяването на "Ормана", ще бъдат монтирани и други съоръжения за отдих.

Снимки: Община Ямбол

Снимки

"Ормана" край Ямбол"Ормана" край Ямбол
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