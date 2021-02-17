1349 са новите случаи на коронавирус в България за последното денонощие, 43 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 54 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 54

1349 са новите случаи на коронавирус. През последното денонощие са направени 11 604 теста. Общият брой регистрирани с COVID-19 е 232 096, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 52; Бургас – 158; Варна – 50; Велико Търново – 13; Видин – 4; Враца – 53; Габрово: 14; Добрич – 19; Кърджали – 11; Кюстендил – 47; Ловеч – 10; Монтана – 7; Пазарджик – 40; Перник – 31; Плевен – 59; Пловдив – 129; Разград – 4; Русе – 11; Силистра – 17; Сливен – 43; Смолян – 13; София област – 38; София (град) – 353; Стара Загора – 52; Търговище – 2; Хасково – 49; Шумен – 41; Ямбол – 29.

Активните случаи са 24 060. В болница се лекуват 3513 пациенти, от които 284 са в интензивно отделение.

748 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 198 324.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 9 703. 32 от случаите са от последните 24 часа.

Поставените дози ваксина до момента са 81 338, от които 3 902 са от последното денонощие.