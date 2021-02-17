НАГРАДИ ОТ КОЛЕДЕН КОНКУРС НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ СЛИВЕН

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 10 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 12

Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ Сливен стартира програмата „Коледа в библиотеката“ 2020. В конкурса за Коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ учениците от нашето училище взеха участие с 30 картички. Те можеха да се видят на организирана изложба в библиотеката. За отличното представяне децата получиха грамоти.