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НАГРАДИ ОТ КОЛЕДЕН КОНКУРС НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „САВА ДОБРОПЛОДНИ“ СЛИВЕН

17 февруари 2021 10:57, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 10 минути, брой четения: 12
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Регионална библиотека „Сава Доброплодни“ Сливен стартира програмата „Коледа в библиотеката“ 2020. В конкурса за Коледна картичка и оригинално коледно пожелание „Коледна магия“ учениците от нашето училище взеха участие с 30 картички. Те можеха да се видят на организирана изложба в библиотеката. За отличното представяне децата получиха грамоти.

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