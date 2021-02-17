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Трус от 5.1 по Рихтер в Гърция, последваха и два вторични
Земетресение раздруса Гърция рано тази сутрин. Трус с магнитутд 5.1 по скалата на Рихтер е регистриран в района на Патра в 5:36 ч., показват данните на Евросредиземноморския сеизмологичен център.
Епицентърът е бил на 22 км североизточно от Патра, на 16 км запад-северозапад от Егио на дълбочина 2 км.
Регистрирани са и два вторични труса в 6:33 ч. и в 6:38 ч., като първият е бил по-слаб – 3.0 по Рихтер, а вторият – с магнитуд 4.2. Засега няма данни за пострадали хора или разрушения.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/198248/Trus-ot-51-po-Rihter-v-Garciya-posledvaha-i-dva-vtorichni
Снимка: pixabay.com