АПОСТОЛЕ, НОСИМ ТЕ В СЪРЦАТА СИ!

СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Днес учениците от ІІІ "а" клас показаха много знания и съпричастност към делото на Васил Левски. Призоваха ни да носим в сърцата си вярата и решителността на Апостола, да отстояваме идеалите му и достойно да носим името българин.

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