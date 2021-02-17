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АПОСТОЛЕ, НОСИМ ТЕ В СЪРЦАТА СИ!

17 февруари 2021 15:24, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди около 1 час, брой четения: 34
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Днес учениците от ІІІ "а" клас показаха много знания и съпричастност към делото на Васил Левски. Призоваха ни да носим в сърцата си вярата и решителността на Апостола, да отстояваме идеалите му и достойно да носим името българин.

 

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