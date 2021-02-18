1264 души са диагностицирани с коронавирус у нас през последното денонощие, 34 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 30 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 39

Още 1264 души са диагностицирани с коронавирус у нас през последното денонощие при направени 11545 теста, oт които 6001 са PCR, а 5544 – бърз антигенен тест. Положителните проби са 10,9% от изследваните.

Това показват данните в Националния информационен портал.

Общият брой на потвърдените случаи е 233 342, от тях активни са 24 710. Разпределението на случаите по области е: Благоевград – 53; Бургас – 137; Варна – 60; Велико Търново – 28; Видин – 8; Враца – 49; Габрово – 8; Добрич – 7; Кърджали – 9; Кюстендил – 55; Ловеч – 12; Монтана – 14; Пазарджик – 29; Перник – 22; Плевен – 68; Пловдив – 72; Разград – 5; Русе – 21; Силистра – 14; Сливен – 34; Смолян – 17; София – 32; София (столица) – 369; Стара Загора – 22; Търговище – 1; Хасково – 29; Шумен – 48; Ямбол – 23.

Оздравелите са 564 за последните 24 часа, общо 198 888.

В болница се лекуват 3 613 пациенти, от които 296 в интензивно отделение.

През последното денонощие са починали 41 души, жертвите на Ковид -19 вече са 9 744.

Ваксинираните лица са общо 85 920, като за последното денонощие са 4 582.