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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ПАМЕТ ЗА БЪЛГАРИНА С МЕЧТА ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА

18 февруари 2021 10:13, Дияна Костадинова (ПХГ "Дамян Дамянов")
Излъчване: ПХГ "Дамян Дамянов" преди 24 минути, брой четения: 40
18 февруари

На 18-ти февруари отбелязваме 148 години от обесването на Васил Левски – най-значимата личност в освободителното ни движение. В този ден, като знак на почит и признателност, ученици от клуб „Памет“ в хуманитарната гимназия „Дамян Дамянов“ поднесоха цветя пред паметника му в Сливен.

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