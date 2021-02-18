ПАМЕТ ЗА БЪЛГАРИНА С МЕЧТА ЗА ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА

ПХГ "Дамян Дамянов" преди 24 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 40

На 18-ти февруари отбелязваме 148 години от обесването на Васил Левски – най-значимата личност в освободителното ни движение. В този ден, като знак на почит и признателност, ученици от клуб „Памет“ в хуманитарната гимназия „Дамян Дамянов“ поднесоха цветя пред паметника му в Сливен.