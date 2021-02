НАД 3000 ФИЛМА КАНДИДАТСТВАХА ЗА IN THE PALACE 2021

120 филма от 41 държави в официалната селекция на 18-тото издание на фестивала за късометражно кино

Независимо от пандемията, над 3000 филма заявиха своето участие на Международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE, който ще проведе 18-тото си издание онлайн. От тях в официалната селекция са допуснати 120 заглавия от 41 държави.

„Въпреки трудностите и НФЦ, фестивалът продължава да доказва своята устойчивост. Тази година ще предложим 33-часова конкурсна програма. Ще покажем филми с номинации за БАФТА и ОСКАР, филми с награди от Кан, Берлин и Локарно, както и автори обучавали се в най-престижните кино школи в света. В селекцията ни има и филм с участието на Наталия Дайър (Natalia Dyer) от сериала на Netflix “Stranger Things” и Тейт Донован участвал във филми като Rocketman и Argo”, споделя Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

Българските филми, допуснати до официалната селекция, са 7. В тях ще видим актьори като Валентин Танев, Виолета Гиндева, Стоян Дойчев, Рая Пеева, Китодар Тодоров, Стефка Янорова, Васил Бинев, Димитър Николов и др.

Селекцията:

Конкурс „Сребърна принцеса“, победителите се изпращат за разглеждане от Академията за Оскар - 54 филма:

- Игрални (категория Най-добър игрален филм) – 37

- Анимационни (категория Най-добър анимационен филм) – 13

- Български филми - 4 (3 игрални и 1 анимационен, катгория Най-добър български филм)

Конкурс за документално и експериментално кино - 22 филма:

- Документални (категория Най-добър документален филм) – 17

- Експериментални (категория Най-добър експериментален филм) – 5

Студентски конкурс - 39 филма:

- Игрални (категория Най-добър студентски игрален филм) – 27

- Анимационни (категория Най-добър студентски анимационен филм) – 12

Конкурс за среднометражно и пълнометражно кино (NOT SHORT AT ALL FILM COMPETITION):

- 5 филма (3 игрални и 2 документални)

За фестивала:

IN THE PALACE ще проведе 18-тото си издание онлайн. Филмите тази година ще могат да бъдат гледани в специално разработената за нуждите на филмовите фестивали нидерландска платформа Film Chief -https://inthepalace.filmchief.com/ - където скоро ще бъде публикувана цялата програма на събитието за 2021 г. Събитието предлага билет за един филмов блок на цена от 10 лева, както и билет за целия фестивал на цена от 20 лв, който осигурява достъп до всички филми, включени в програмата на тазгодишното издание.

IN THE PALACE International Short Film Festival от 27. февруари до 06. март 2021 г. на https://inthepalace.filmchief.com/

Фестивалът се провежда с медийната подкрепа на NOVA!

С по един лев от всеки продаден билет на фестивала се генерира фонд за финансиране на нови късометражни филми.