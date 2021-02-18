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Криминална хроника Ямбол - 18.02.2021 г.
Информационен бюлетин 18.02.2021 г.
По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:
През изминалото денонощие дежурните огнеборци са се отзовали на три сигнала за пожари с материални щети. Няма пострадали хора. Вчера, около 13:30 часа е постъпил сигнал за възникнал пожар в постройка на ул. „Ямболен“ в Ямбол. Огънят бързо е обхванал оборудване за ремонт на автомобили и автомобил, намиращ се в помещението. На местопроизшествието е извършен оглед, образувано е досъдебно производство. По-късно вечерта, към 22:15 ч. на тел.112 е получен на сигнал за пожар в частен имот на ул. „Мраморно море“ в областния град. На място е установено, че гори помещение на втория етаж на къща, собственост на двама мъже. В пожарогасенето са участвали три специализирани автомобила. Спасени от огъня са две сгради намиращи се в близост. По първоначални данни се касае за неправилно боравене с открит огън. Извършен е оглед от дежурна оперативна група.
Около 22:35 часа в РС ПБЗН – Елхово е постъпил сигнал за възникнал пожар в къща в село Пчела. Огънят е унищожил покривна конструкция и домашно имущество. По първоначални данни огънят е тръгнал от печка на твърдо гориво. На местопроизшествието са извършени процесуално-следствени действия.
ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет