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Президентшата Десислава Радева е с коронавирус

18 февруари 2021 17:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 39
Румен Радев и Десислава Радева

Десислава Радева, съпругата на президента Румен Радев, е с положителен тест за коронавирус, съобщиха от президентството. Президентът Румен Радев няма симптоми за коронавирус и се чувства в добро здраве.

Заради положителния тест на съпругата му обаче се отлага планираното за утре посещение на държавния глава в град Правец и село Видраре.

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