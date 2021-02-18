Президентшата Десислава Радева е с коронавирус

Клуб на инвалидите-Сливен преди 29 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 39

Десислава Радева, съпругата на президента Румен Радев, е с положителен тест за коронавирус, съобщиха от президентството. Президентът Румен Радев няма симптоми за коронавирус и се чувства в добро здраве.

Заради положителния тест на съпругата му обаче се отлага планираното за утре посещение на държавния глава в град Правец и село Видраре.