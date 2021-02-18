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10% от служителите на МВР са изкарали К-19, 11 000 са се ваксинирали
Още близо 9 000 полицаи са заявили желание да се ваксинират, като в първа фаза на процеса вече са го направили 11 000 полицейски служители. Това информира заместник главният секретар на МВР Стоян Темелакиев, пише "News.bg".
"Процесът по ваксинация се осъществява от МВР-болница, ваксинацията върви много ритмично и най-късно до 2 март първата игла трябва да бъде завършена за всички служители на МВР", обясни Темелакиев.
Броят на желаещите доброволно да се ваксинират продължава да расте.
Темелакиев посочи, че има и такива, които се колебаят дали да се ваксинират, но процесът по ваксинация е абсолютно доброволен и всеки е свободен сам да вземе решение дали и кога да му бъде поставена ваксина.
Към момента над 10% от служителите на МВР са изкарали коронавируса.
Източник: https://www.novinite.bg/articles/198322/10-ot-slujitelite-na-MVR-sa-izkarali-K-19-11-000-sa-se-vaksinirali