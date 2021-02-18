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Сливен. Новини от източника. Последни новини

10% от служителите на МВР са изкарали К-19, 11 000 са се ваксинирали

18 февруари 2021 17:59, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 10 минути, брой четения: 23
Полицаи

Още близо 9 000 полицаи са заявили желание да се ваксинират, като в първа фаза на процеса вече са го направили 11 000 полицейски служители. Това информира заместник главният секретар на МВР Стоян Темелакиев, пише "News.bg".

"Процесът по ваксинация се осъществява от МВР-болница, ваксинацията върви много ритмично и най-късно до 2 март първата игла трябва да бъде завършена за всички служители на МВР", обясни Темелакиев.

Броят на желаещите доброволно да се ваксинират продължава да расте.

Темелакиев посочи, че има и такива, които се колебаят дали да се ваксинират, но процесът по ваксинация е абсолютно доброволен и всеки е свободен сам да вземе решение дали и кога да му бъде поставена ваксина.

Към момента над 10% от служителите на МВР са изкарали коронавируса.

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