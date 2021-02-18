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Сливен. Новини от източника. Последни новини

148 ГОДИНИ БЕЗСМЪРТИЕ

18 февруари 2021 18:59, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 9 минути, брой четения: 4
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По случай честването на 148 годишнината от обесването на Васил Левски, четвъртокласниците при СУ "Йордан Йовков" - Сливен, с класен ръководител Пламена Кирова, изработиха книжки с информация за великото дело на Апостола на свободата. Умело и с голям ентусиазъм подредиха електронни и пъзели с лика на Дякона.

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