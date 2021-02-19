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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 19.02.2021

19 февруари 2021 09:04, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 29 минути, брой четения: 28

No. Дата Длъжност Образование

47 11.1.2021 електротехник средно

49 11.1.2021 заварчик средно

50 11.1.2021 фрезист средно

51 11.1.2021 стругар средно

52 11.1.2021 шлосер средно

53 11.1.2021 боргвергист средно

54 11.1.2021 машинен инженер висше

92 20.1.2021 машинен оператор-шиене средно

100 21.1.2021 секционен майстор средно

101 21.1.2021 машинен оператор шиене средно

112 25.1.2021 заварчик средно

124 27.1.2021 сладкар средно

125 27.1.2021 майстор производство на тестени изделия средно

131 28.1.2021 социален работник висше

132 28.1.2021 психолог висше

133 28.1.2021 социален педагог висше

134 28.1.2021 медицинска сестра висше

135 28.1.2021 трудотерапевт висше

176 3.2.2021 учител математика висше

194 5.2.2021 продавач-консултант средно

204 8.2.2021 кредитен консултант средно

206 9.2.2021 шпакловчик основно/средно

207 9.2.2021 кофражист основно/средно

208 9.2.2021 арматурист основно/средно

209 9.2.2021 заварчик основно/средно

210 9.2.2021 зидаромазач основно/средно

211 9.2.2021 работник строителство основно/средно

213 9.2.2021 настройчик ММ с ЦПУ средно

214 9.2.2021 масажист средно

232 12.2.2021 машинен оператор-ЦПУ средно

233 12.2.2021 фрезист средно

234 12.2.2021 шофьор тежкотоварен автомобил средно

235 12.2.2021 електротехник средно

236 12.2.2021 техник механик климатични инсталации средно

246 15.2.2021 салонен управител средно

247 15.2.2021 готвач заведение за бързо хранене средно

248 15.2.2021 готвач заведение за бързо хранене средно

249 15.2.2021 салонен управител средно

251 16.2.2021 инженер-технолог ХВП средно

252 17.2.2021 готвач средно

261 18.2.2021 монтажник мебели средно

262 18.2.2021 дърводелец мебели средно

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