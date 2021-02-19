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1086 са новите случаи на коронавирус за изминалото денонощие в България, 33 от тях в Сливенско

19 февруари 2021 10:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 22
Коронавирус

1086 са новите случаи на коронавирус, потвърдени при направени 10 926 теста. Позитивните проби са 9,9% от изследваните. Общият брой регистрирани с COVID-19 у нас е 234 428, показват данните в Единния информационен портал.

Разпределение на новозаразените по области: Благоевград – 39; Бургас – 48; Варна – 36; Велико Търново – 21; Видин – 4; Враца – 42; Габрово – 12; Добрич – 14; Кърджали – 4; Кюстендил – 31; Ловеч – 17; Монтана – 10; Пазарджик – 62; Перник – 27; Плевен – 70; Пловдив – 93; Разград – 5; Русе – 11; Силистра – 12; Сливен – 33; Смолян – 7; София област – 21; София (град) – 335; Стара Загора – 40; Търговище – 2; Хасково – 43; Шумен – 38; Ямбол – 9.

Активните случаи са 25 010. В болница се лекуват 3704 пациенти, от които 300 са в интензивно отделение.

Оздравели са още 744 души. До момента болестта са преборили 199 632.

Починалите лица с доказана коронавирусна инфекция са общо 9786. 42 от случаите са от последните 24 часа.

През вчерашния ден са поставени 4594 ваксини. Общият брой направени дози е 90 514.

Снимка: Станимир Петков

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