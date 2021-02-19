Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
В Ямбол почетоха паметта на Васил Левски
Кметът на община Ямбол Валентин Ревански, председателят на Общински съвет - Ямбол Антон Шиков, заместник-кметовете Михаил Керемидчиев и Енчо Керязов, областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, представители на местната власт, териториални звена на държавната администрация, политически партии, патриотични организации и граждани изразиха почит към паметта на Апостола на свободата и поднесоха венци и цвета на поклонението по повод 148 години от обесването на Васил Иванов Кунчев – Левски. Тържественото поклонение се състоя в двора на Профилирана гимназия „Васил Левски“.
Заупокойна молитва в памет на йеродякон Игнатий отслужиха архиерейският наместник на Ямболска духовна епархия Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий и отец Стоян.
За първи път ученици от осми клас се заклеха да следват заветите на Левски в училище. Тази церемония ще бъде вече традиционна за гимназията, която носи неговото име. В края на церемонията в знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред барелефа на Васил Левски до входа на училището.
Снимки: Община Ямбол