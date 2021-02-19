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В Ямбол почетоха паметта на Васил Левски

19 февруари 2021 16:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 43 минути, брой четения: 40
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Кметът на община Ямбол Валентин Ревански, председателят на Общински съвет - Ямбол Антон Шиков, заместник-кметовете Михаил Керемидчиев и Енчо Керязов, областният управител на област Ямбол Димитър Иванов, представители на местната власт, териториални звена на държавната администрация, политически партии, патриотични организации и граждани изразиха почит към паметта на Апостола на свободата и поднесоха венци и цвета на поклонението по повод 148 години от обесването на Васил Иванов Кунчев – Левски. Тържественото поклонение се състоя в двора на Профилирана гимназия „Васил Левски“.

Заупокойна молитва в памет на йеродякон Игнатий отслужиха архиерейският наместник на Ямболска духовна епархия Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий и отец Стоян.

За първи път ученици от осми клас се заклеха да следват заветите на Левски в училище. Тази церемония ще бъде вече традиционна за гимназията, която носи неговото име. В края на церемонията в знак на признателност бяха поднесени венци и цветя пред барелефа на Васил Левски до входа на училището.

Снимки: Община Ямбол

Снимки

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