Криминална хроника Ямбол - 19.02.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 22

Информационен бюлетин 19.02.2021 г.

През изминалото денонщие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.