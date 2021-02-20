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1463 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 45 от тях в Сливенско
1463 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 303 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 235 891, като активните са 26 092.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 57, Бургас – 191, Варна – 81, Велико Търново – 20, Видин – 3, Враца – 61, Габрово – 17, Добрич – 27, Кърджали – 11, Кюстендил – 63, Ловеч – 15, Монтана – 6, Пазарджик – 34, Перник – 30, Плевен – 63, Пловдив – 97, Разград – 9, Русе – 29, Силистра – 16, Сливен – 45, Смолян – 9, София област – 45, София (град) – 363, Стара Загора – 38, Търговище – 4, Хасково – 56, Шумен – 51, Ямбол – 22.
През изминалото денонощие са били излекувани 346 души, а за целия период – 199 978.
В болница за лечение са настанени 3775 души, от които 316 са в интензивни отделения.
35 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 9821.
Към момента общо 104 268 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 754.
Снимка: Станимир Петков