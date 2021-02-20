Българското сопрано Соня Йончева става почетен гражданин на Пловдив

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 23

Празнуваното българско сопрано Соня Йончева стана почетен гражданин на Пловдив, съобщи Богомил Грозев, директор на Общински институт Древен Пловдив.

Българската публика очаква това лято предстоящия гала-концерт на Соня Йончева и оперната легенда Пласидо Доминго. На 31 август те ще изнесат концерт на площад „Свети Александър Невски“ в центъра на София. Концертът им ще включва някои от най-красивите оперни арии и дуети на репертоара.

На 24 февруари оперната дива ще пее на наградите „Victoire de la Musique“ във Франция. На 27 февруари Соня Йончева ще изнесе рецитал за поредицата за заплащане на концерта на Met Stars Live-in. Соня Йончева ще свири в Бароковата библиотека на манастира Шусенрид, Югозападна Германия.