Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Българското сопрано Соня Йончева става почетен гражданин на Пловдив

20 февруари 2021 10:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 23
Соня Йончева и Богомил Грозев в Стария Пловдив

Празнуваното българско сопрано Соня Йончева стана почетен гражданин на Пловдив, съобщи Богомил Грозев, директор на Общински институт Древен Пловдив.

Българската публика очаква това лято предстоящия гала-концерт на Соня Йончева и оперната легенда Пласидо Доминго. На 31 август те ще изнесат концерт на площад „Свети Александър Невски“ в центъра на София. Концертът им ще включва някои от най-красивите оперни арии и дуети на репертоара.

На 24 февруари оперната дива ще пее на наградите „Victoire de la Musique“ във Франция. На 27 февруари Соня Йончева ще изнесе рецитал за поредицата за заплащане на концерта на Met Stars Live-in. Соня Йончева ще свири в Бароковата библиотека на манастира Шусенрид, Югозападна Германия.

Източник: БНР
Снимка: plovdiv-press.bg

« предишна


 