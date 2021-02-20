По-лесна процедура за български кандидат-студенти, идващи от чужбина

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 33

Процедурата за прием на българи от чужбина в държавни университети в тази страна ще бъде облекчена, според измененията, изготвени от Министерството на образованието. Те са обсъдени онлайн между министър Красимир Вълчев и Асоциацията на българските училища в чужбина, предаде БТА.

Мерките се отнасят до крайните срокове за кандидатстване и езиковата подготовка, тъй като местата за обучение ще бъдат конкретно изброени и ще бъдат публикувани за обществено обсъждане. Българските кандидат-студенти от чужбина ще имат субсидирани от държавата места и няма да плащат обучение. От тях ще се изисква да са завършили поне две гимназиални години в българско неделно училище в чужбина, една от които трябва да е в 12 клас.