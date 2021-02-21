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548 са новите случаи на коронавирус у нас, 12 от тях в Сливенско

21 февруари 2021 08:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Коронавирус

548 са новите случаи на коронавирус у нас при направени близо 5 696 теста, от които 4130 са PCR, а 1566 бързи антигененни тестове.

Разпределението по области: Благоевград – 9; Бургас – 29; Варна – 33; Велико Търново – 3; Видин – 1; Враца – 12; Габрово – 10; Добрич – 10; Кюстендил – 24; Ловеч – 22; Монтана – 2; Пазарджик – 27; Перник – 19; Плевен – 25; Пловдив – 43; Разград – 2; Силистра – 3; Сливен– 12; Смолян – 4; София област – 24; София (град) – 196; Стара Загора – 8; Търговище – 3; Хасково – 13; Шумен – 7; Ямбол – 7.

Това показват данните на Единния информационен портал. Положителни проби са дали 9,6 процента от изследваните. Така общият брой на потвърдените случаи става 236 439, от които активни са 26 462.

160 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 200 138.

В болница вече се лекуват 3 846 пациенти, 316 са в интензивни отделения. Починалите през последното денонощие са 18.

4 088 души са ваксинирани през последното денонощие, така общият им брой надхвърли 108 хиляди. Две дози са поставени на 26 923 души.

Снимка: pixabay.com

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