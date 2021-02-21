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Опашка от желаещи за ваксиниране в Ямбол

21 февруари 2021 12:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 35
Чакащи за ваксиниране в Ямбол

Опашка от желаещи за ваксиниране в Ямбол. Това видя екип на Радио/TV 999 на място. По-рано от РЗИ-Ямбол обявиха, че имунизационният кабинет ще работи от 10:00 часа в неделя докато има желаещи.

Вчера са поставени 44 ваксини “Пфайзер” и 28 ваксини “Астра Зенека”, съобщи д-р Лиляна Генчева - директор на РЗИ - Ямбол.

Желаещите за ваксиниране трябва да носят лична карта, на място им се прави преглед на общото състояние и подписват документ за информирано съгласие.

Източник: Радио/TV 999

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Чакащи за ваксиниране в Ямбол
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