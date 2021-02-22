Имунизации срещу COVID-19 на територията на област Сливен

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 44 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 44

В организирания зелен коридор за имунизации срещу COVID-19 на 20 и 21.02.2021г. с ваксината на Астра Зенека са обхванати 190 желаещи.

От 23.02.2021г. заявилите имунизация ще могат да се имунизират при личните лекари. Всеки личен лекар ще обяви на видно място в практиката си ред и часови график за извършване на ваксинации срещу COVID-19.

В специализираните кабинети продължава обхващането на всички групи от Националния имунизационен план.