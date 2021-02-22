Прекъсване на водоподаването на север от ул. Борис Търновски

ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.02.2021г.(понеделник) до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на север от ул. Борис Търновски.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.