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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване на водоподаването на север от ул. Борис Търновски

22 февруари 2021 11:07, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 8

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.02.2021г.(понеделник) до 16:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на север от ул. Борис Търновски.

 

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

 

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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