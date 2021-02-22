Криминална хроника Ямбол - 22.02.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 21

Информационен бюлетин 22.02.2021 г.

Служители от РУ-Ямбол установиха 31-годишен, седнал зад волана след употреба на наркотични вещества. На 21 февруари, около 18:40 ч. в областния град е спрян за проверка лек автомобил, управляван 31-годишен местен жител. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за метамфетамин. Работата по случая продължава.