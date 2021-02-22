Военно окръжие – Сливен обявява 5 вакантни длъжности за войници в НВУ „Васил Левски, гр. Велико Търново

Обяви за работа – Сливен преди 9 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 9

О Б Я В А

Военно окръжие – Сливен информира, че със заповед на министъра на отбраната

на Република България са обявени 5 (пет) вакантни длъжности за войници

в НВУ „Васил Левски, гр. Велико Търново.

Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:

1. Да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността.

2. Да не са по-възрастни от 40 (44) години.

ВАЖНО: Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 40 (44) години.

Съгласно чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ възрастта от 44 години се прилага по отношение на кандидатите, които отговарят на следните условия:

- Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

- Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба.

Кандидатите доказват горепосочените обстоятелства с копие на заповед за освобождаване от военна служба.

3. Да са годни по медицинските стандарти и психологично пригодни за военна служба.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

5. Да нямат друго гражданство.

С П И С Ъ К

на вакантните длъжности в НВУ „Васил Левски”

1. МЛАДШИ ШОФЬОР – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Свидетелство за управление на МПС – категория „С+Е”.

2. ТЕХНИК ПО РЕМОНТ НА СТЕЦИАЛНА ТЕХНИКА – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри

или 3-ти клас, Средно образование, Свидетелство за управление на МПС – категория „С”.

3. МЛАДШИ ТЕХНИК – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Свидетелство за управление на МПС – категория „С”.

4. МЛАДШИ МЕХАНИК-ВОДАЧ – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас,

Средно образование.

5. ШОФЬОР-САНИТАР – 1 вакантно място, Редник 1-ви, 2-ри или 3-ти клас, Средно образование,

Свидетелство за управление на МПС – категория „В”.

Кандидатите с постоянен адрес в област Сливен,

подават документи във Военно окръжие – Сливен в срок до 01.04.2021 г.

Документите на желаещите да кандидатстват за военна служба

им се предоставят от Военно окръжие – Сливен.

Адрес и телефон за информация:

Военно окръжие – Сливен

гр. Сливен, бул. „Генерал Скобелев” № 4

телефон 088 454 13 55

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