Европейската космическа агенция подкрепя курсове по космически технологии в България

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 21

За първи път Европейската космическа агенция (ESA) подкрепя развитието в България на университетски курсове по космически технологии и нейните приложения.

През февруари 2021 г. започна изпълнението на проекта „Космическо образование за България“ (SpaceEdu4BG), финансиран от Европейската космическа агенция по плана за европейски сътрудничещи държави (PECS). Студентите от университета ще имат възможност да изучават теми, определени като ключови в работата на космическата агенция.

Очаква се курсовете да засилят теоретичното и практическото обучение на младите хора за космическата индустрия и да повишат привлекателността на Физическия факултет на Софийския университет.