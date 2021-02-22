Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Асоциация на еколозите
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- ЕСНО
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Св. Георги Победоносец
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Европейската космическа агенция подкрепя курсове по космически технологии в България
За първи път Европейската космическа агенция (ESA) подкрепя развитието в България на университетски курсове по космически технологии и нейните приложения.
През февруари 2021 г. започна изпълнението на проекта „Космическо образование за България“ (SpaceEdu4BG), финансиран от Европейската космическа агенция по плана за европейски сътрудничещи държави (PECS). Студентите от университета ще имат възможност да изучават теми, определени като ключови в работата на космическата агенция.
Очаква се курсовете да засилят теоретичното и практическото обучение на младите хора за космическата индустрия и да повишат привлекателността на Физическия факултет на Софийския университет.
Източник: БНР
Снимка: astro.phys.uni-sofia.bg