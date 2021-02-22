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Наградиха държавния обвинител, ръководил досъдебното производство за катастрофата край "Лесово"
Главният прокурор на Република България награди държавния обвинител от Окръжна прокуратура – Ямбол, ръководил досъдебното производство за ПТП край ГКПП – „Лесово“, при което трима души загинаха, а още 12 получиха телесни повреди. Прокурор Милен Божидаров получи почетни плакет и грамота, присъдени за образцово изпълнение на служебните задължения по досъдебното производство.
Припомняме, че трагичният инцидент се случи на 09.10.2020 година, когато микробус се блъсна в кимион, оставен неподвижен на пътното платно. Обвинен за престъплението бе украинският водач на камиона, а делото бе внесено в Окръжен съд – Ямбол за по-малко от два месеца след произшествието. През януари съдебният състав наложи спрямо обвиняемия наказание от шест години „лишаване от свобода“.
Прокурор Божидаров има повече от 20 години стаж като прокурор. Той завършва висшето си юридическо образование през 1995 година. В прокуратурата постъпва през 2001 година като обвинител в Районна прокуратура – Ямбол, а същата година влиза в редовете на Окръжната прокуратура в града, където работи и до днес.
Наградата бе връчена от прокурор Любомир Петров – aдминистративен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас, по чието предложение тя е присъдена.
Източник: Радио/TV 999