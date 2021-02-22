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Земетресение на 3,4 км западно от Банско

22 февруари 2021 20:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 40
Земетресение

В 14:15 часа българско време днес е регистрирано земетресение на територията на Благоевградска област, на 3,4 километра на запад от Банско. Това съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ на БАН.

По данни на Националния сеизмологичен център на НИГГГ, земетресението е с магнитуд 2.8 по Рихтер и е с дълбочина 15 километра. Няма данни да е усетено на територията на страната, информират сеизмолозите от БАН.

Източник: НИГГГ
Снимка: pixabay.com

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