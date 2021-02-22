Земетресение на 3,4 км западно от Банско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 40 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 40

В 14:15 часа българско време днес е регистрирано земетресение на територията на Благоевградска област, на 3,4 километра на запад от Банско. Това съобщават от Националния институт по геофизика, геодезия и география /НИГГГ/ на БАН.

По данни на Националния сеизмологичен център на НИГГГ, земетресението е с магнитуд 2.8 по Рихтер и е с дълбочина 15 километра. Няма данни да е усетено на територията на страната, информират сеизмолозите от БАН.