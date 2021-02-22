Арестът на Пламен Узунов е незаконен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 25

Арестът на президентския секретар Пламен Узунов от лятото на миналата година е бил незаконен. Това реши окончателно съдът в Пловдив.

Според магистратите задържането на Узунов не е било мотивирано по никакъв начин, а органите на реда не са представили доказателства за извършено от него предполагаемо престъпление.