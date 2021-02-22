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Арестът на Пламен Узунов е незаконен

22 февруари 2021 20:35, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 25
Снимката е илюстративна

Арестът на президентския секретар Пламен Узунов от лятото на миналата година е бил незаконен. Това реши окончателно съдът в Пловдив.

Според магистратите задържането на Узунов не е било мотивирано по никакъв начин, а органите на реда не са представили доказателства за извършено от него предполагаемо престъпление.

Източник: NOVA
Снимка: pixabay.com

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