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Новите случаи с коронавирус за последното денонощие са 1925, 55 от тях в Сливенско
Рекорден брой новозаразени с COVID 19 от началото на годината са установени през последното денонощие – новите случаи са 1925, показват данните на Единния информационен портал.
Направени са 13 695 теста, положителните проби са 14% от изследваните. Общият брой на потвърдените случаи вече е 238 591, от които активни са 27 629.
Разпределението по области: Благоевград – 97; Бургас – 182; Варна – 103; Велико Търново – 38; Видин – 7, Враца – 81; Габрово – 17, Добрич – 19, Кърджали – 11, Кюстендил – 75, Ловеч – 32; Монтана – 23, Пазарджик – 45; Перник – 20; Плевен – 114; Пловдив – 138; Разград – 2; Русе – 32, Силистра – 28, Сливен – 55, Смолян – 7, София област – 39; София (град) – 478; Стара Загора – 82, Търговище – 1, Хасково – 74, Шумен – 89, Ямбол – 36.
777 са излекуваните през последното денонощие, а общият им брой е 201 029. В болница са 3933 пациенти, 334 от тях в интензини отделения.
Още 79 души са починали – общо 9933 българи загубиха битката с болестта.
През последното денонощие са ваксинирани 11 709 души, така общият им брой надхвърли 131 хиляди. Близо 28 хиляди са с две поставени дози.
Снимка: pixabay.com