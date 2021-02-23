Отварят за движение кръстовището между бул."Хаджи Димитър" и ул. "Димитър Добрович"

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 48

От 24 февруари - сряда, се отваря за движение кръстовището между бул. "Хаджи Димитър" и ул. "Димитър Добрович", което води към Областна администрация. Участъкът беше затворен заради извършващите се ремонтни дейности по булеварда.