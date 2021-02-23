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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Отварят за движение кръстовището между бул."Хаджи Димитър" и ул. "Димитър Добрович"

23 февруари 2021 12:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 48
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От 24 февруари - сряда, се отваря за движение кръстовището между бул. "Хаджи Димитър" и ул. "Димитър Добрович", което води към Областна администрация. Участъкът беше затворен заради извършващите се ремонтни дейности по булеварда.

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