Трудолюбивите ни деца от III А клас

ОУ "П. Хитов" (VII) преди 40 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 31

На 18.02.2021 г., учениците от IIIа клас на ОУ"Панайот Хитов", с класен ръководител Гено Филипов, получиха грамоти от СБНУ-София за чудесно представяне в състезанието"Аз и числата". Очакваме медалите.

В петък, 19.02., участваха и в състезанието по рисуване на "Многознайко"-Бургас. Децата се справиха чудесно.

Очакваме след седмица грамотите и медалите.

Браво на децата и г-н Филипов!

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