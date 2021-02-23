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Трудолюбивите ни деца от III А клас

23 февруари 2021 18:31, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди 40 минути, брой четения: 31
3 А клас

На 18.02.2021 г., учениците от IIIа клас на ОУ"Панайот Хитов", с класен ръководител Гено Филипов, получиха грамоти от СБНУ-София за чудесно представяне в състезанието"Аз и числата". Очакваме медалите.

В петък, 19.02., участваха и в състезанието по рисуване на "Многознайко"-Бургас. Децата се справиха чудесно.

Очакваме след седмица грамотите и медалите.

Браво на децата и г-н Филипов!

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