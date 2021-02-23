Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Близо 1 милиард евро са предвидени по плана за възстановяване, финансиран от ЕС

23 февруари 2021 20:44, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 29
........................................................

Близо 1 милиард евро са предвидени за технологична модернизация, зелен преход и дигитализация за малки и средни предприятия в България по плана за възстановяване, финансиран от ЕС, заяви премиерът Бойко Борисов в Димитровград, предаде БТА.

Вицепремиерът Томислав Дончев добави, че се водят разговори с ЕС за включване на областите Хасково, Сливен, Ямбол, Ловеч, Търговище, Варна, Бургас и Габрово в списъка на вече одобрените области Стара Загора, Перник и Кюстендил, тъй като отговарящи на условията по фонда за справедлив преход. По този начин те биха се възползвали и от допълнителна подкрепа за въглища и региони с интензивен въглерод, при които България ще получи почти 1,2 млрд. евро.

Източник: БНР
Снимка: БТА

« предишнаследваща »


 