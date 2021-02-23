Близо 1 милиард евро са предвидени по плана за възстановяване, финансиран от ЕС

Клуб на инвалидите-Сливен преди 16 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 16 минути, брой четения: 29

Близо 1 милиард евро са предвидени за технологична модернизация, зелен преход и дигитализация за малки и средни предприятия в България по плана за възстановяване, финансиран от ЕС, заяви премиерът Бойко Борисов в Димитровград, предаде БТА.

Вицепремиерът Томислав Дончев добави, че се водят разговори с ЕС за включване на областите Хасково, Сливен, Ямбол, Ловеч, Търговище, Варна, Бургас и Габрово в списъка на вече одобрените области Стара Загора, Перник и Кюстендил, тъй като отговарящи на условията по фонда за справедлив преход. По този начин те биха се възползвали и от допълнителна подкрепа за въглища и региони с интензивен въглерод, при които България ще получи почти 1,2 млрд. евро.