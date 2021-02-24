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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СЪОБЩЕНИЕ ОТ "ТОПЛОФИКАЦИЯ - СЛИВЕН" ЕАД

24 февруари 2021 09:14, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59
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Във връзка с разпоредбата на чл.29 от Наредбата за регулиране на цените на топлинната енергия и Указания на Комисията за енергийно и водно регулиране, “Топлофикация - Сливен” ЕАД обявява, че ще подаде в Комисията за енергийно и водно регулиране заявление за утвърждаване на цени за комбинирано произведена електрическа енергия и топлинна енергия, по утвърден от комисията образец, както следва:

- цена на електрическа енергия от високоефективно комбинирано производство – 188.30 лв/МВтч;

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с водна пара – 60.18 лв/МВтч;

- еднокомпонентна цена на топлинна енергия с гореща вода –80.40 лв/МВтч.

Посочените цени са без включен ДДС.

 

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