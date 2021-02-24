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Среднощно земетресение в Румъния
Земетресение с магнитуд 3,9 е регистрирано днес в 4,35 ч. румънско (и българско) време в румънския сеизмичен район Вранча, съобщава в. "Евениментул зилей". Трусът е станал на дълбочина от 137 км, съобщи Националният институт по геофизика. Най-близките градове до епицентъра му са Брашов (78 км), Плоещ (94 км), Бакъу (99 км). Епицентърът е локализиран на 210 км северно от Русе.
Националният институт по геофизика припомня, че най-силното земетресение в Румъния през 2020 г. е регистрирано на 31 януари във Вранча с магнитуд от 5,2 по скалата на Рихтер. Трусът тогава, на дълбочина 121 км, е бил усетен и в столицата Букурещ.
От института отбелязват, че в последно време във Вранча се регистрират земетресения с магнитуд около 3 и по-слаби. Това е нормална активност за зоната.
През около две години става земетресение с магнитуд между 5 и 6 по Рихтер, посочват от института.
Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков