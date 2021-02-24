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Световен ден за борба с тормоза в училище

24 февруари 2021 09:56, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 27 минути, брой четения: 13
Не бъди безразличен! Бъди различен!!!

В Youtube канала ни може да намерите клип по случай световния ден за борба с тормоза в училище.

Не бъди безразличен! Бъди различен!!!

https://youtu.be/N9S6NapycvA

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