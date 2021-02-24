Световен ден за борба с тормоза в училище

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди 27 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 13

В Youtube канала ни може да намерите клип по случай световния ден за борба с тормоза в училище.

Не бъди безразличен! Бъди различен!!!

https://youtu.be/N9S6NapycvA