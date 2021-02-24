ИЗЯВЛЕНИЕ НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ

Митрополия Сливен преди 19 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 19 минути, брой четения: 14

ИЗЯВЛЕНИЕ НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ ОТНОСТНО СКЛУПТУРАТА НА БОЯН МАГА ПОСТАВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МОРСКА ГАРА БУРГАС

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