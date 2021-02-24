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ИЗЯВЛЕНИЕ НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ

24 февруари 2021 13:32, Канцелария (Сливенска Митрополия)
Излъчване: Митрополия Сливен преди 19 минути, брой четения: 14

ИЗЯВЛЕНИЕ НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ ЙОАНИКИЙ ОТНОСТНО СКЛУПТУРАТА НА БОЯН МАГА ПОСТАВЕНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА МОРСКА ГАРА БУРГАС

 

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ИЗЯВЛЕНИЕ НА НЕГОВО ВИСОКОПРЕОСВЕЩЕНСТВО СЛИВЕНСКИ МИТРОПОЛИТ [1.00MB]

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