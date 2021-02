Носители на най-престижните награди в киноизкуството са жури на IN THE PALACE през 2021

ОТНОВО ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА И АМЕРИКАНСКАТА ФИЛМОВИ АКАДЕМИИ И НОСИТЕЛИ НА НАЙ-ПРЕСТИЖНИТЕ НАГРАДИ В КИНОИЗКУСТВОТО ЩЕ БЪДАТ ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО НА IN THE PALACE ПРЕЗ 2021

Жури, съставено от филмови експерти от 11 държави, ще има задачата да избере най-добрите филми от тазгодишното издание на международния фестивал за късометражно кино IN THE PALACE. В официалната селекция са включени 120 заглавия от 41 държави.

Международното жури ще посочи своите фаворити в четири конкурса. Сред тях ще бъдат и трите филма, които фестивалът ще предложи на Американската филмова академия за награда Оскар. Тази изключително отговорна задача екипът на фестивала доверява на професионалисти с опит и световни признания.

Сред членовете на журито са имена като Скай Фитцджералд (САЩ), Богдан Мурешану (Румъния), Александра Ченчек (Полша) и Файзал Куреши (Великобритания). Скай Фитцджералд получи номинация за Оскар за документалния си филм Lifeboat след излъчването му на IN THE PALACE. А новината от миналата седмица е, че с най-новия си късометражен филм Hunger Ward, той отново ще мине по червения килим. Богдан Мурешану с филма си The Christmas Gift е носител на Гран при от най-престижния европейски фестивал в бранша – този в Клермон-Феран, Франция, както и на отличието за Най-добър късометражен филм на Европейската филмова академия за 2019 г. Марта Баяри е с номинация за награда Гоя за късометражния си игрален филм Fugit. Александра Ченчек е носител на награда ЕМИ, последвана от още 2 номинации, за работата си върху специалните ефекти в поредицата документални филми на BBC с големия Дейвид Атънбъроу. Името й се свързва и с касови сериали като Чернобил, Аз, вещицата и най-новия в програмата на Netflix - Behind Her Eyes, който стартира преди броени дни. Файзал Куреши е носител на наградата на БАФТА за игралния си филм Four Lions и на награда Еми за документален филм.

Сред членовете на журито има и двама българи - режисьорът Мартин Илиев, носител на награда за Най-добър български филм на IN THE PALACE, както и сценаристът Теодора Маркова, известна с работата си по популярни родни заглавия, като Дъвка за балончета, Писма от Антарктида, Под прикритие, Денят на бащата, Стъклен дом и др.

„Една от важните задачи на фестивал като нашия е, да създава общност и приемствеността е нещо, на което държим. Затова е радостно, когато се случи да поканим за жури автори, които сме открили и които се връщат, но вече в позицията си на лидери на мнение. За нас е удовлетворяващо да видим колко много са израснали в професионално отношение след последната ни среща“, споделя Цанко Василев, директор на IN THE PALACE.

За фестивала:

IN THE PALACE ще проведе 18-тото си издание онлайн. Филмите тази година ще могат да бъдат гледани в специално разработената нидерландска фестивална платформа Film Chief - https://inthepalace.filmchief.com/ Събитието предлага билет за един филмов блок на цена от 10 лева, както и билет за целия фестивал на цена от 20 лв, който осигурява достъп до всички филми, включени в програмата.

Програма на IN THE PALACE International Short Film Festival може да бъде гледана от 27. февруари до 06. март 2021 г. на https://inthepalace.filmchief.com/

Фестивалът се провежда с медийната подкрепа на NOVA!

С по един лев от всеки продаден билет IN THE PALACE генерира фонд за финансиране на нови късометражни филми.