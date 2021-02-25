Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кратко, но силно земетресение отново разтърси Хърватия през нощта

25 февруари 2021 09:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер разтърси снощи Хърватия. Епицентърът е бил на 20 км северозападно от Дубровник и на дълбочина два километра, съобщава информационният сайт Индекс.

Трусът бе усетен в южна Далмация и в Босна и Херцеговина.

"Беше кратко, но силно", "Много се изплашихме", "Събудихме се", "Тътен и разтърсване" - гласят някои от коментарите на местни жители, публикувани от сайта.

Няма информация за материални щети.

Източник: БТА
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 