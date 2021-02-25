Кратко, но силно земетресение отново разтърси Хърватия през нощта

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 55 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 55

Земетресение с магнитуд 4,3 по Рихтер разтърси снощи Хърватия. Епицентърът е бил на 20 км северозападно от Дубровник и на дълбочина два километра, съобщава информационният сайт Индекс.

Трусът бе усетен в южна Далмация и в Босна и Херцеговина.

"Беше кратко, но силно", "Много се изплашихме", "Събудихме се", "Тътен и разтърсване" - гласят някои от коментарите на местни жители, публикувани от сайта.

Няма информация за материални щети.