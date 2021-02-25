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Пристигнаха още ваксини на Moderna у нас

25 февруари 2021 10:02, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50
Ваксиниране

12 000 дози от ваксината срещу COVID-19 на Moderna пристигнаха днес. Това е четвъртата доставка от препарата на Moderna, съобщават от Министерството на здравеопазването.

До края на седмицата в страната ни се очаква да пристигне четвъртата поредна доставка и от ваксината на AstraZeneca.

Източник: Dariknews.bg
Снимка: Станимир Петков

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