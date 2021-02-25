Пристигнаха още ваксини на Moderna у нас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 50 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 50

12 000 дози от ваксината срещу COVID-19 на Moderna пристигнаха днес. Това е четвъртата доставка от препарата на Moderna, съобщават от Министерството на здравеопазването.

До края на седмицата в страната ни се очаква да пристигне четвъртата поредна доставка и от ваксината на AstraZeneca.