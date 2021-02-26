Нарушено водоподаване в част от гр.Сливен-промишлена зона и кв'' Надежда.''

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 10 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 10

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на "ПС-Гергевец" до отстраняване на 26.02 2021г.(Петък) е нарушено водоподаването на промишлина зона на гр.Сливен и кв''Надежда''.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.