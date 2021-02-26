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1822 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 65 от тях в Сливенско
1822 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 645 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 243 946, като активните са 31 173.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 78, Бургас – 194, Варна – 112, Велико Търново – 22, Видин – 5, Враца – 69, Габрово – 11, Добрич – 19, Кърджали – 15, Кюстендил – 41, Ловеч – 27, Монтана – 20, Пазарджик – 44, Перник – 36, Плевен – 103, Пловдив – 139, Разград – 1, Русе – 27, Силистра – 28, Сливен – 65, Смолян – 21, София област – 50, София (град) – 503, Стара Загора – 55, Хасково – 57, Шумен – 51, Ямбол – 29.
През изминалото денонощие са били излекувани 689 души, а за целия период – 202 694.
В болница за лечение са настанени 4368 души, от които 370 са в интензивни отделения.
53 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 10 079.
Към момента общо 188 512 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 20 050.
Снимка: Станимир Петков