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1681 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 33 от тях в Сливенско
1681 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 697 PCR теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 245 627, като активните са 32 005.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 85, Бургас – 53, Варна – 59, Велико Търново – 40, Видин – 7, Враца – 58, Габрово – 28, Добрич – 34, Кърджали – 22, Кюстендил – 45, Ловеч – 21, Монтана – 17, Пазарджик – 56, Перник – 30, Плевен – 115, Пловдив – 150, Разград – 8, Русе – 26, Силистра – 32, Сливен – 33, Смолян – 18, София област – 55, София (град) – 499, Стара Загора – 47, Търговище – 4, Хасково – 57, Шумен – 64, Ямбол – 18.
През изминалото денонощие са били излекувани 800 души, а за целия период – 203 494.
В болница за лечение са настанени 4502 души, от които 378 са в интензивни отделения.
49 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 10 128.
Към момента общо 204 439 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 15 927.
Снимка: Станимир Петков