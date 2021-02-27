Деница Сачева: Всеки ще може да получи ваксина

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 27

Ще има ваксини срещу Covid-19 за всички. 500 000 дози ще пристигнат само през март, съобщи българският социален министър Деница Сачева по bTV. Поръчани са равни количества от трите ваксини, одобрени в Европейския съюз, обясни тя.

Няма задържане на доставени ваксини и дозите вече са приложени, каза тя.

„Правителството направи всичко необходимо - подписа договори за ваксини и фактът, че те се бавят, е проблем извън България“, каза Деница Сачева.

Повече от 1 милион души получават подкрепа под различни форми от държавата заради пандемията, добави тя.