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Деница Сачева: Всеки ще може да получи ваксина

27 февруари 2021 13:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 27
Деница Сачева

Ще има ваксини срещу Covid-19 за всички. 500 000 дози ще пристигнат само през март, съобщи българският социален министър Деница Сачева по bTV. Поръчани са равни количества от трите ваксини, одобрени в Европейския съюз, обясни тя.

Няма задържане на доставени ваксини и дозите вече са приложени, каза тя.

„Правителството направи всичко необходимо - подписа договори за ваксини и фактът, че те се бавят, е проблем извън България“, каза Деница Сачева.

Повече от 1 милион души получават подкрепа под различни форми от държавата заради пандемията, добави тя.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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