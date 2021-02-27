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Международен ден на жените

27 февруари 2021 20:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 27
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Комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM), в сътрудничество с Дирекцията за връзки с националните парламенти, ще организира Междупарламентарно заседание на комисията в чест на IWD 2021 в четвъртък, 4 март 2021 г., от 9:00 до 12:00 часа, озаглавено "Ние сме силни: Жени, водещи борбата срещу Covid-19".

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