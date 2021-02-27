Международен ден на жените

Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 20 минути, брой четения: 27

Комисията по правата на жените и равенството между половете (FEMM), в сътрудничество с Дирекцията за връзки с националните парламенти, ще организира Междупарламентарно заседание на комисията в чест на IWD 2021 в четвъртък, 4 март 2021 г., от 9:00 до 12:00 часа, озаглавено "Ние сме силни: Жени, водещи борбата срещу Covid-19".